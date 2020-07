Musica: Angrisani (M5s), Globo d'Oro, Pericle Odierna di Sarno miglior Colonna sonora 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ero già molto orgogliosa che nelle nomination della 60esima edizione del premio Globo d'Oro 2020, ci fosse un musicista di Sarno, Pericle Odierna. Ora che apprendo che a Pericle è stato conferito il premio come autore della miglior Colonna Sonora 2020, con il film 'Picciridda', la mia soddisfazione è immensa". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura Luisa Angrisani. "Va ricordato - ha aggiunto - che questo premio ad oggi è considerato fra i tre più importanti premi italiani, insieme ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento. La bravura di Pericle Odierna è stata premiata dall'Associazione della Stampa Estera in Italia che celebra ogni anno le eccellenze del cinema italiano e che nel passato ha visto premiati personaggi del calibro di Ennio Morricone, Riz Ortolani, Luis Bacalov e Nicola Piovani, solo per citarne alcuni. Questo premio è un orgoglio per la nostra terra ed anche per il Conservatorio di musica di Stato di Salerno dove Pericle Odierna si è formato". Angrisani ha poi riportato le motivazioni della giuria che ha premiato l'artista: "La colonna sonora del film Picciridda è indubbiamente tra i protagonisti del film, perché ha arricchito in modo perfetto le bellissime immagini della pellicola. La musica è romantica, coinvolgente, a volte struggente, a volte drammatica o tragica, sempre avvincente, anche grazie alla bellissima voce di Loredana Marino, che canta nel dialetto della sua terra. Per questo motivo la giuria ritiene che Pericle Odierna abbia strameritato il premio della migliore colonna sonora del Globo d'Oro 2020". "Complimenti Pericle, ti auguro di arrivare sempre più in alto", ha concluso Angrisani.(Ren)