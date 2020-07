Napoli: fatturazioni false per aggirare l'Iva, sequestro da 3,8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica partenopea, ha eseguito, tra le province di Napoli, Venezia e Ravenna, un sequestro preventivo di beni del valore di 3,8 milioni di euro disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e perquisizioni a carico di una società e di persone fisiche ritenute coinvolte in un complesso sistema di frode fiscale. Agli indagati sono stati contestati i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la compensazione di crediti inesistenti, sia formati grazie alle false fatturazioni, sia prodotti da contratti di cessione di crediti fittiziamente costituiti da varie società cartiere, tutti utilizzati per compensare l’Iva e i contributi previdenziali dovuti allo Stato. (segue) (Ren)