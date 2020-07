Napoli: fatturazioni false per aggirare l'Iva, sequestro da 3,8 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino degli inquirenti è finita un'azienda attiva nella cantieristica navale che avrebbe emesso fatture false per servizi in "reverse charge" a favore di alcune cartiere che, a loro volta emettevano altre fatture a favore della società in questione. Ciò avrebbe comportato la possibilità di applicare compensazioni per servizi che in realtà non sarebbero mai stati forniti. Il tutto senza l'applicazione dell'Iva che avrebbe garantito, secondo gli investigatori, un complesso di vantaggi illeciti che andavano dall'estromissione dei concorrenti nelle gare fino al risparmio fiscale e di imposte ritenuto robusto. Inoltre i finanzieri hanno scoperto che le cartiere coinvolte non avrebbero versato somme ingenti dovute ai fini Iva. (Ren)