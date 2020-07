Campania: Falanga (Udc), De Luca come Zingaretti, serve pace fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falanga ha spiegato: "Al di là di certe battute ad effetto su lanciafiamme e mascherine alla Bugs Bunny chi sceglie il candidato del Pd, sceglie dunque il candidato di Zingaretti rendendosi, in tal modo, 'complice' degli sfracelli compiuti dal governo giallorosso a suon di Dpcm". Falanga ha proseguito: "Bisogna dare fiducia al progetto messo in campo dal centrodestra. Un progetto che significa innanzitutto pace fiscale, cosa che tutti i governatori eletti nella nostra coalizione, in particolar modo in Sicilia e Calabria, stanno già chiedendo a gran voce all'esecutivo". Infine ha concluso: "In caso di vittoria anche in Campania e nelle altre regioni chiamate al voto a settembre, il nostro appello per ottenere tale pace, sarà ancora più forte e a quel punto nessuno più a Roma potrà fare finta di non sentire". (Ren)