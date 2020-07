Molise: Pd, Regione tenda mano a Unimol scegliendo di aiutare il territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speranza del capogruppo del Partito democratico "è quella che davvero la Giunta Toma riesca a risultare sensibile a un tema cruciale quanto delicato. Magari impegnando una parte delle elasticità dovute alla riprogrammazione dei fondi Por Fse 2014-2020 causa emergenza Covid-19. Altre Regioni lo hanno già fatto. Ad esempio - ha ricordato - la giunta regionale della Puglia ha predisposto uno sgravio totale sulle tasse regionali e un bonus per sostenere le altre spese. E allora perché anche il governo regionale del Molise non sceglie di investire in un 'costo universitario' che nella nostra regione possa essere pari a zero? Sono tutte proposte queste, che avremo modo di illustrare nel dettaglio martedì 21 luglio in occasione del Consiglio monotematico sulla scuola che avevamo provveduto a richiedere in vista della ripresa a settembre". Proprio nell'autunno del dopo pandemia "anche la scelta dell'Università dovrà fare i conti con nuovi criteri di valutazione e la paura di un ulteriore lockdown, ma anche con quel concetto di sicurezza che per un territorio come il nostro rappresenterebbe la chiave di svolta. E allora perché perdere l'occasione di credere e investire in formazione? Credere e investire nel futuro dei nostri giovani? La sfida dell'Università del Molise coincide con quella della Regione. Anche questa volta non sia persa una possibilità di futuro", ha concluso. (Gru)