Tangenziale Napoli: Santillo (M5s), nuovi scenari con l'uscita dei Benetton

- "Anche per i cittadini campani si aprono nuovi scenari con l'ingresso dello Stato in Autostrade, grazie alla perseveranza del Movimento 5 stelle: la tangenziale di Napoli, oggi in mano ai Benetton, dovrebbe tornare alla gestione pubblica". Così in una nota il senatore campano Agostino Santillo del Movimento 5 stelle. "Insieme ai Benetton - ha proseguito Santillo - sarebbe ora che andasse via anche l'ottuagenario presidente, vecchio simbolo dell'epoca tangentista, Cirino Pomicino. Si presenta un'occasione davvero d'oro per i cittadini napoletani, che secondo noi devono avere diritto di usufruire della loro arteria stradale principale senza alcun pedaggio. Un'anomalia portata avanti da decenni a beneficio dei soliti su cui oggi bisogna mettere la parola fine, dando anche il via agli investimenti che questo fondamentale collegamento richiede da anni. È davvero finita la pacchia per chi pensava di arricchirsi a vita sulle spalle dei cittadini", ha concluso il senatore.(Ren)