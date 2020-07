© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rispondere alla crisi economica e sociale legata alla pandemia di Covid-19 e a tutte le sue conseguenze, la Regione ha istituito "fondi di solidarietà" allo scopo di sostenere tutti i Comuni del territorio abruzzese colpiti e non colpiti dai contagi ed in particolare quelli della "zona rossa". (segue) (Com)