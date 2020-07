Abruzzo: giunta regionale, i provvedimenti adottati oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con delibera è stato predisposto il piano di riparto contenente criteri e modalità per l'erogazione dei contributi. Su proposta dell'assessore allo sport Guido Quintino Liris si è provveduto con urgenza alla proroga tecnica della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara in favore della Pinguino nuoto fino al subentro del nuovo concessionario che sarà individuato con procedura a evidenza pubblica e comunque entro e non oltre il termine della stagione sportiva 2020/2021. Il provvedimento si è reso necessario poiché non è stato individuato un nuovo gestore dell'impianto, né sarà possibile individuarlo a breve, dovendosi oramai considerare negativamente conclusa una prima procedura avviata con Dgr 956 nel 2018. Una sospensione delle attività o chiusura dell'impianto al 31 luglio 2020 comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico, dato che il Complesso "Le Naiadi" rappresenta una struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale, rivestendo un valore strategico per la promozione delle attività turistiche, sportive e sociali. (segue) (Com)