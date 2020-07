Campania: Rivellini (Fd'I), partito cresce saremo primi alle Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli italiani apprezzano la coerenza e le competenze, per questo premiano Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, unico partito in crescita secondo i sondaggi realizzati da Swg per il TgLa7". Lo ha detto il dirigente napoletano di Fd'I Enzo Rivellini: "Gli italiani hanno capito che siamo noi l'unico e vero cambiamento, al di là di quello sbandierato e poi rinnegato dei grillini. Ora rimbocchiamoci le maniche per rispettare il consenso degli italiani e lavoriamo sodo per onorarlo. Girando città e quartieri di Napoli e provincia in questa campagna elettorale per le regionali ho una certezza: i cittadini premieranno Fratelli d'Italia che sarà il primo partito in Campania".(Ren)