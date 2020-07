Viabilità: A3 Napoli-Pompei-Salerno, chiusure notturne tratto Cava de' Tirreni-Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno, per il collaudo al nuovo impianto di illuminazione della galleria "Castello" e per consentire un intervento di manutenzione del cavalcavia "Santoro": nelle quattro notti consecutive di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22-6, verso Salerno; dalle 23 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 luglio, verso Napoli. In alternativa, Autostrade Meridionali consiglia i seguenti itinerari: verso Salerno: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cava De' Tirreni, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed, eventualmente, rientrare a Salerno. Verso Napoli: si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A3, alla stazione autostradale di Cava De' Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli. (Ren)