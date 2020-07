Molise: Primiani su turismo, dopo un anno Piano strategico non attuato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra - aggiunge- ha deciso di restare immobile davanti ad un Piano strategico rimasto su carta e carente di integrazione tra settori. Turismo, infatti, vuol dire agricoltura, ambiente, sviluppo, zootecnia, infrastrutture, trasporti, politiche culturali, politiche di marketing territoriale. Dopo aver rilevato che il principale portale turistico regionale appare un contenitore vuoto,il sito è rimasto senza aggiornamenti per sette mesi, non è dato sapere se esista una mappatura dei servizi erogati in Molise, a dimostrazione della superficialità della Regione che non comprende l'importanza delle piattaforme informatiche e dopo aver rilevato che non esiste formazione per gli operatori turistici nonostante una mozione approvata in Consiglio all'unanimità - Primiani conclude - il governatore Toma ha provato a giustificarsi mettendo in mezzo l'emergenza sanitaria, ma il MoVimento 5 Stelle denuncia questa carenze da anni, quindi il Covid non è la causa dell'immobilismo, è una scusa per l'esecutivo che continua a non fare forse perché non sa fare". (Gru)