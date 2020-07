Abruzzo: Chieti, al via progetto "Scuole sicure 2020/2021"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e il prefetto della provincia di Chieti, Giacomo Barbato, questa mattina, presso la sede della prefettura di Chieti, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa "Scuole sicure 2020/21" finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici. Il ministero dell'Interno ha riconosciuto, infatti, al comune di Chieti un contributo di 29.650,34 euro finalizzato all'acquisto di sistemi di videosorveglianza nelle aree limitrofe ai plessi scolastici, all'intensificazione dei controlli da parte della Polizia municipale nelle aree pertinenti le scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché ad iniziative formative inerenti la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. "Oggi abbiamo portato in porto un progetto che darà più sicurezza ai cittadini e ci aiuterà a combattere lo spaccio di stupefacenti in città - ha commentato il sindaco Di Primio -. Con il prefetto della provincia di Chieti, Giacomo Barbato, questa mattina abbiamo infatti sottoscritto, in Prefettura, il Protocollo d'intesa 'Scuole sicure 2020/21'". (segue) (Gru)