Campania: Caldoro, con l'ennesima battuta De Luca elude fallimento piano rifiuti

- "Anche oggi l'ennesima battuta per nascondere un piano rifiuti che è miseramente fallito. Il mio c'era e funzionava. I cittadini campani non ridono più dinanzi a certe uscite da avanspettacolo perché vivono oggi una situazione di emergenza con gli impianti pieni di nuove ecoballe e un costo salato per le famiglie". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, alle parole di Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini sugli impianti di smaltimento dei rifiuti in Campania.(Ren)