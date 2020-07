Abruzzo: al prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco domani il premio Donna 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premio Donna 2020 assume quest'anno una particolare rilevanza", dichiara Padovani, "per il momento che stiamo vivendo, a causa della pandemia, e per il ruolo primario che, ancora una volta, le donne dimostrano di avere nel contesto sociale assolvendo alle funzioni di madri, mogli e lavoratrici con grande professionalità e dedizione. Il premio Donna e il libro Storie di donne, edito lo scorso anno, nascono nel ricordo di mio padre, politico e uomo di altri tempi, che si è sempre schierato al fianco di donne, in nome del rispetto, dell'uguaglianza dei diritti, del lavoro garantito, dell'amore e della libertà e contro ogni forma di violenza fisica e psicologica. Abbiamo scelto di conferire questo importante riconoscimento a tre personalità femminili che appartengono al mondo della legalità, della giustizia e della scienza - prosegue Padovani - e che ben interpretano la forza di volontà delle donne, che possono raggiungere l'apice del successo e sentirsi libere di esprimere se stesse". Con il libro "Storie di donne", Pelliccione ha ottenuto ha ottenuto tre riconoscimenti letterari nazionali. Di recente le è stato conferito il premio "Luca Romano", mentre domenica prossima ritirerà il premio internazionale Kalos 2020 per la letteratura. (Gru)