Castellammare di Stabia (Na): sfonda vetrina per rubare abiti, arrestato

- Aveva fatto irruzione in un negozio d'abbigliamento, arrestato un 26enne a Castellammare di Stabia (Na). L'uomo è accusato di aver sfondato con una picozza la vetrina dell'esercizio commerciale, quindi di averne razziato il contenuto portando via con sé abiti per un valore di svariate centinaia di euro. Il 26enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato incastrato dalle videocamere di sorveglianza e raggiunto dai carabinieri che, dopo aver scoperto in casa sua la refurtiva, lo hanno ristretto al regime degli arresti domiciliari. (Ren)