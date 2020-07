Napoli: Ciarambino (M5s), dopo addio a Benetton cacceremo Pomicino e renderemo gratis Tangenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i Benetton finalmente fuori dai giochi e il passaggio di Autostrade per l'Italia a una gestione a maggioranza pubblica, il prossimo naturale step non potrà che essere quello di abolire una volta per tutte il pedaggio dalla Tangenziale di Napoli, gestita dal gruppo Atlantia, l'unica a pagamento in Italia qualunque sia la distanza percorsa, mettendo alla porta il suo ottuagenario presidente Paolo Cirino Pomicino". Lo ha detto il candidato M5s alle Regionali in Campania Valeria Ciarambino: "Con il Movimento 5 Stelle al governo della Campania metteremo fine all'imposizione di una gabella assolutamente ingiustificata, in quanto istituita per coprire spese di progettazione e costruzione che sono state ampiamente coperte già nel 2001". (Ren)