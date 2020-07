Molise: Pd, Regione tenda mano a Unimol scegliendo di aiutare il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che da tempo ribadiamo, ce lo ricorda anche la classifica Censis che tra i piccoli Atenei fino a 10 mila abitanti, pone la nostra regione al decimo posto. L'articolata analisi dell'Istituto di ricerca socio-economica italiano ha valutato gli atenei relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. Ma a penalizzare l'ateneo molisano è stato proprio questo ultimo indicatore, con un decremento di circa 10 punti percentuali. Un dato che mette in evidenza come gli sforzi interni alla realtà universitaria locale, non coincidano con quelli compiuti per lo sviluppo del territorio. Ed è proprio su questi che, invece, deve concentrarsi l'impegno della Regione, con un investimento duraturo in termini di attrattività territoriale. Lavorare per favorire un contesto imprenditoriale che valorizzi il Molise in termini di un'occupabilità che dia futuro e prospettive ai nostri giovani. È questo il ruolo chiave della Regione. Soprattutto in questa fase". Lo rileva oggi il capopgruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Molise Micaela Fanelli, che chiede che il governo regionale "sia al fianco della formazione con un piano di comunicazione adeguato capace di valorizzare un'Università che, nel dopo-Covid, potrà offrire, a condizioni invariate, sia la formazione in presenza che la didattica a distanza, con la consapevolezza che gli studenti potranno optare per la prima nella più totale sicurezza". Ma la Regione, rileva, "investa anche sui servizi. Primario in questo senso il ruolo dei trasporti. E sul diritto allo studio, ascoltando gli studenti e i soggetti interessati. Ma la Regione sia anche protagonista nel favorire la riduzione dei costi per tutti gli studenti molisani e per coloro che, nel riorganizzare la loro vita post pandemia, sceglieranno di ritornare a studiare nella loro Regione. "I motivi di queste scelte, su cui incidono la paura per la salute o le prospettive economiche delle famiglie, sono chiaramente profondi e, proprio su quelli il sistema è chiamato ad agire per dare garanzia di scelta allo studente. È terribile pensare che una famiglia non possa più garantire ai figli il percorso di studi che vogliono. Ma laddove tali incertezze perdurano, qui si faccia il massimo", ha aggiunto. (segue) (Gru)