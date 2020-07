Abruzzo: al via progetto "Oltre il carcere" con primo numero verde per problemi detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via l'iniziativa "Oltre il carcere" grazie alla quale verrà messo a disposizione di tutto il mondo legato al disagio e alle conseguenze della detenzione il primo numero verde gratuito in Italia che, dopo Roma, sarà incubatore di integrazione e solidarietà anche in Abruzzo. A presentarlo, nel corso di una conferenza stampa, questa mattina a palazzo dell'Emiciclo sono intervenuti i consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Antonietta La Porta, Pietro Smargiassi, Gianmarco Cifaldi, Garante dei detenuti della regione Abruzzo, Alessandro Pinna, presidente dell'Isola solidale e Alessandro Amicone, presidente dell'associazione "Roccaraso Futura". Il numero verde è promosso dall'Isola solidale in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Abruzzo e si avvarrà anche della grande rete solidale presente nella regione e in particolare con l'associazione Roccaraso Futura, grazie alla quale l'Isola solidale ha aperto la sua sede secondaria nella regione. Collaborazione, che soprattutto nel periodo di emergenza legata al Covid 19 ha cercato di mettere in campo ogni mezzo per sostenere e aiutare famiglie, bambini in stato di disagio economico e sociale soprattutto se con un parente di carcere. Per il Garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, "l'attivazione di questo servizio rappresenta un momento di crescita per la nostra Regione e auspico che l'iniziativa si allarghi anche in tutto il Paese. Il numero verde offrirà servizi all'interno del carcere andando a semplificare tutta una serie di passaggi burocratici che il detenuto doveva sopportare per dialogare all'esterno. Adesso attraverso un link veloce i detenuti si potranno collegare con l'ufficio del Garante regionale, dove troveranno persone giovani e competenti a sostenerli. Un servizio - sottolinea Cifaldi - teso ad allargare le tutele anche alla familiarità del detenuto: un segnale di ulteriore apertura al mondo della detenzione".(Gru)