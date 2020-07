Imprese: Terna, al via procedimento autorizzativo per riassetto rete elettrica nel novarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, in seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero dello Sviluppo economico dell’intervento di interramento parziale e conseguente demolizione dell’elettrodotto Mercallo-Cameri, pubblicherà domani l’avviso contenente l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate situate nei comuni di Borgo Ticino, Cameri, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio e Bellinzago Novarese. Stando al relativo comunicato stampa, l’opera per cui Terna investirà circa 38 milioni di euro rappresenta l’attuazione di quanto previsto dal protocollo di intesa legato alla realizzazione dell’elettrodotto Trino-Lacchiarella, e consentirà a valle della realizzazione di un nuovo collegamento in cavo tra Cameri e Borgo Ticino, della lunghezza di circa 22 chilometri, la demolizione di un tratto aereo di circa 21. È poi previsto, prosegue la nota, lo smantellamento di ulteriori tre chilometri dell’elettrodotto Magenta-Pallanzeno che insiste nel comune di Borgo Ticino. Complessivamente saranno oltre cento i sostegni elettrici dismessi. Gli interventi di demolizione interesseranno anche il Parco naturale del Ticino dove Terna provvederà alla rimozione 28 tralicci per un totale di cinque chilometri di linea aerea: la realizzazione dell’intervento, oltre rendere più efficiente il servizio di trasmissione dell’energia nell’area, consentirà di restituire alla collettività oltre 60 ettari di territorio pari a circa 87 campi da calcio. Il tracciato del nuovo elettrodotto in cavo interrato, prosegue la nota, è frutto del proficuo confronto tra Terna e tutti i soggetti coinvolti: un percorso che ha consentito di individuare le migliori soluzioni progettuali e di siglare, nel maggio 2019, un verbale d’intesa con le amministrazioni comunali. (Com)