Sanità: Fondazione De Agostini, conclusi lavori terapia intensiva all’Aou di Novara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una realtà operativa la nuova terapia intensiva e subintensiva dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” di Novara. Stando al relativo comunicato stampa della Fondazione De Agostini, si sono conclusi alla fine di giugno i lavori iniziati il 14 aprile scorso per realizzare la nuova terapia completamente attrezzata, nei locali adiacenti al pronto soccorso dell’Aou di Novara, collegata direttamente con la preesistente area di cure intensive. L’opera è stata finanziata dalla Fondazione De Agostini con 500 mila euro. Stando alla nota, il progetto ha previsto il recupero, mediante una completa ristrutturazione edile e impiantistica, di spazi esistenti aventi una superficie di circa 180 metri quadrati per la creazione di sette posti letto ad elevata intensità di cura, di cui due a pressione negativa. “La donazione della Fondazione De Agostini, che fa seguito ad altri significativi interventi, ci consente di avere a disposizione una struttura permanente, modulabile a seconda delle esigenze, di fondamentale importanza non solo per gestire le situazioni d’emergenza, ma anche i pazienti in arrivo al pronto soccorso che necessitano di immediata risposta in termini di intensità di cura”, ha commentato Mario Minola, direttore generale dell’Aou. (segue) (Com)