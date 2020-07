Economia: presentato oggi rapporto “Liguria 2022”, focus su investimenti, territorio e ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi a Genova la quarta edizione del rapporto strategico “Liguria 2022”, realizzato da The European House-Ambrosetti con il sostegno della Regione Liguria e in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Leonardo, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Esso Italiana, Unione degli industriali di Savona, Gruppo Duferco, Cisco Italia, Gruppo Erg, Europam, Psa Voltri-Prà, Gruppo Messina, Camera di commercio di Genova, Ansaldo Energia e Camera di commercio Riviere di Liguria. Stando al relativo comunicato stampa, il rapporto presentato oggi presenta due aree di focalizzazione: la visione di sviluppo “Liguria: dal mare alla vita”, il suo stato di avanzamento e il futuro della regione tra sostenibilità, resilienza e alta tecnologia. Nella nota viene ribadito come la Liguria sia pronta a reagire e ripartire dagli asset strategici di cui gode il territorio per riprendersi dagli effetti della pandemia, che determinerà una riduzione del Pil regionale stimata a 8,7 punti percentuali nel 2020. (segue) (Com)