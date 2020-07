Economia: presentato oggi rapporto “Liguria 2022”, focus su investimenti, territorio e ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team di European House-Ambrosetti, prosegue la nota, ha individuato tre ambiti per guidare la ripartenza: il completamento delle opere infrastrutturali, che possono mobilitare un totale di 16,5 miliardi di euro di investimenti con un aumento stimato del Pil regionale fino al 18 per cento cumulato fino al 2030; l’attivazione di grandi progetti per la sostenibilità e la valorizzazione del patrimonio territoriale, che potrebbe garantire al 2030 60 mila occupati aggiuntivi e 4,1 miliardi di euro di valore aggiunto; e l’attuazione del modello Liguria 5.0, attraverso l’identificazione di progetti che rendano la regione il polo innovativo di riferimento nazionale specializzato per le soluzioni, tecnologie e prodotti per la sostenibilità e la resilienza del territorio e delle persone, con un ecosistema territoriale dell’innovazione integrato e sviluppato nelle sue componenti. Stando alla nota, la Liguria si pone quindi a tutela dell’uomo e della natura, mirando a diventare un campione riconosciuto a livello europeo e mondiale su tutti i temi connessi alla valorizzazione e preservazione della persona e del territorio e puntando su economia del mare, logistica, turismo, qualità della vita, sostenibilità, innovazione, ricerca e alta tecnologia. (segue) (Com)