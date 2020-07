Molise: Primiani su turismo, dopo un anno Piano strategico non attuato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dall'annuncio del Piano strategico del turismo, "la regione Molise ancora non passa alla fase operativa, ancora declina verbi al futuro. Intanto mancano i servizi e mancano misure concrete e immediate per gli operatori, perché i video promozionali sono anche utili, ma non bastano. Quindi lascia amarezza ma non stupisce la decisione del centrodestra di bocciare la nostra mozione sul tema.Abbiamo chiesto di integrare a costo zero il Piano turistico con un Piano operativo contenente la ricognizione puntuale delle potenziali risorse impiegabili e dopo un anno di dinieghi l'assessorato sembra aver capito l'importanza della nostra richiesta". Lo rileva oggi il portavoce del M5s in Consiglio regionale Angelo Primiani. "Totale chiusura, invece, sulle altre proposte. Ad esempio avevamo anche chiesto di accentuare il ruolo dei Comuni e delle 'Pro-Loco' - spiega il Consigliere - nelle attività di accoglienza turistica di qualità, considerato il loro radicamento e la loro conoscenza del territorio, anche mediante l'istituzione e la gestione degli Iat (Uffici comunali di informazione e accoglienza turistica) per favorire lo sviluppo del turismo di prossimità. Ed avevamo chiesto l'istituzione del marchio regionale 'Struttura turistica accessibile', da assegnare alle strutture ricettive e/o alle imprese turistiche, con specifico riferimento ai lidi e agli stabilimenti balneari, che siano adeguatamente attrezzati per l'accoglienza di persone con disabilità". (segue) (Gru)