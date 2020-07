Abruzzo: giunta, i provvedimenti adottati oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale si è riunita oggi nella sede di Pescara della regione Abruzzo e ha deliberato - riferisce una nota - i seguenti provvedimenti: su proposta del presidente Marco Marsilio, la regione Abruzzo ha aderito al progetto interregionale "Semplificazione+" volto all'attuazione di misure di semplificazione sui procedimenti amministrativi connessi al programma operativo di gestione del Fondo sociale europeo. Sempre su proposta del presidente Marsilio è stato approvato, inoltre, il piano degli interventi finanziato con il fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli eventi calamitosi che hanno colpito la regione nel mese di ottobre 2018; in particolare, è stato assegnato un finanziamento di 650.000 euro, di cui, il 50 per cento, è stato destinato agli interventi già svolti e rendicontati. Il restante 50 per cento è stato assegnato al comune di Villetta Barrea (Aq) per gli interventi di ripristino dei danni connessi agli eventi calamitosi relativi all'annualità 2018. La giunta regionale, su proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, ha approvato lo schema di convenzione tra la regione Abruzzo e il ministero delle Politiche agricole al fine di impiegare i carabinieri forestali nelle attività di vigilanza e controllo del patrimonio agrosilvopastorale, nonché per l'attività di supporto ai compiti di Protezione civile. (segue) (Com)