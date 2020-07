Economia: presentato oggi rapporto “Liguria 2022”, focus su investimenti, territorio e ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Liguria è pronta a reagire: il territorio risulta tra i più esposti in Italia a dissesti idrogeologici e a danni determinati dal maltempo che ogni anno causano danni ingenti, soprattutto alle infrastrutture regionali”, ha dichiarato Valerio De Molli, amministratore delegato e managing partner di European House-Ambrosetti. Il crollo del Ponte di Genova, ha aggiunto, ha sconvolto il paese provocando la morte di 43 persone. “Per quanto riguarda la ricostruzione in tempi record, possiamo certamente essere orgogliosi e celebrare il fatto che il Ponte è diventato il simbolo della rinascita, simbolo del “saper fare” italiano: la nuova struttura non ripagherà mai le vite umane perse, ma ci ricorderà per sempre quanto è importante, oggi, investire nella protezione dei nostri territori e quanto gli italiani siano resilienti di fronte alle difficoltà”, ha detto. “Abbiamo passato mesi complicati con la Liguria che è stata la quarta regione in Italia per diffusione del virus ma in tanti si sono rimboccati le maniche per fare in modo di uscirne e così è stato: i professori del San Martino, le imprese del porto, gli uffici regionali e tutti coloro che hanno lavorato”, ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (segue) (Com)