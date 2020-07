Imprese: Intesa Sanpaolo rilancia programma per la valorizzazione delle Pmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese vincenti del paese, prosegue la nota, avranno quindi la possibilità di raccontare la propria esperienza e il percorso di crescita che stanno affrontando ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall’emergenza Covid-19. Il percorso di Imprese Vincenti 2020 si concluderà a novembre, con un forum finale. Stando al comunicato, le imprese vincenti vengono individuate sulla base di “fattori di successi che le rendono campioni nel proprio territorio, con particolare attenzione all’impatto sociale e alla capacità di generare valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul capitale umano, capacità di programmare il passaggio generazionale, propensione e capacità di internazionalizzazione, legame con il territorio e con le filiere produttive”. Ne emerge, scrive la banca, un gruppo di imprese capaci di esprimere prima del Covid-19 una crescita media del fatturato pari al 18 per cento, una crescita dei dipendenti del 20 e un Roe medio del 34 per ceto. Imprese, prosegue la nota, che anche in questa difficile fase si stanno impegnando per mantenersi sul mercato, per adeguare i propri modelli di business al contesto e per sostenere il proprio business. I partner dell’iniziativa sono Bain&Company, Elite e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione delle aziende selezionate strumenti di sostegno alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community Elite e con best practice internazionali, partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico. (segue) (Com)