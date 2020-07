Campania: Laboccetta (Polo Sud), Marcello Veneziani ha ragione, ingiusto ridurre tutto al presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha perfettamente ragione Marcello Veneziani quando ricorda a Matteo Salvini che non è giusto ridurre tutto al presente. Le differenze meritano rispetto, e non è giusto mescolare insieme storie diverse, ragioni profonde, per dar vita ad una maionese indigesta". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il leader della Lega - ha proseguito il presidente di Polo Sud - farebbe bene a leggere i libri di Veneziani, e su questo ha solo l'imbarazzo della scelta, prima di lanciarsi in repliche inopportune. Questo il mio disinteressato consiglio", ha concluso Laboccetta. (Ren)