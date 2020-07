Campania: Ciaramella (Pd), approvato riconoscimento professioni counselor ed educatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, nella seduta di ieri, ha approvato all'unanimità due mozioni avanzate dalla consigliera del Partito democratico Antonella Ciaramella, insieme ai colleghi di partito Gianluca Daniele e Giovanni Chianese, che impegnano la Regione ad adeguare le normative vigenti per quanto riguarda le figure professionali di educatore sociopedagogico, educatore per il servizio all'infanzia e counselor, mettendosi al passo con l'evolversi del mercato delle professioni. La prima mozione riguarda le figure di educatore professionale sociopedagogico (che opera in residenze per anziani, servizi per disabili, case famiglia per minori, servizi educativi per persone in condizione di dipendenza, etc.) ed educatore per il servizio all'infanzia (che operano nei servizi di nido, micronido e sezione primavera). Ciaramella ha spiegato: "Il testo approvato impegna la Regione ad armonizzare la normativa valorizzando la specificità, cioè la funzione 'educativa', di queste figure professionali all'interno del Repertorio regionale e dell'Atlante delle qualifiche professionali". La seconda mozione impegna, invece, la giunta regionale a proseguire l'istruttoria finalizzata all'inserimento del profilo professionale del counselor nel repertorio regionale dei Titoli e delle qualificazioni della Regione Campania, attraverso una procedura di maternage con la Regione Lombardia che ha già completato questo iter sul suo territorio. (segue) (Ren)