Cultura: "Approdi d'autore", a Ischia la serata conclusiva della rassegna (2)

- Tra i premiati anche l’ingegnere ambientale Alberto Di Buono per il suo “Terra di Nessuno”, la scrittrice Anna Grazioso, per il suo “La stanza nel cuore”, lo scrittore Antonio Bonagura, per il suo “Un appassionato disincanto”, la scrittrice Daniela Punziano, per il suo “La parola prima di tutto”, il medico e scrittore Marco Solaroper il suo “Oggi è primavera e io non posso vederla”, Luisa Diaco per il suo “Lei mai sola” e alla memoria di Mimmo Moriconericordato da Marco Polito nel saggio “Amico del cuore”. L’editore Piero Graus ha dichiarato:“Dopo il lockdown impostoci per la diffusione del covid-19, siamo ripartiti con caparbietà e determinazione. La strada sarà irta di difficoltà, ci vorrà sicuramente un po’ di tempo ma senz’altro riusciremo a ritornare e a superare gli standard e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poter celebrare la serata conclusiva di ‘Approdi d’autore’, rappresenta un segnale positivo che ci fa guardare con un sorriso all’immediato futuro”. (Ren)