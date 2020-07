Campania: De Luca, ricorsi Tar problema decisivo per opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un problema decisivo sottovalutato in Italia, quello dei ricorsi al Tar". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Benevento per verificare l'avanzamento dei lavori della SS212 della Val Fortore. "E' un'abitudine presentare ricorso al Tar da parte di chi non ha vinto - ha proseguito De Luca - spesso per ragioni ricattatorie, per dare fastidio a chi ha vinto o per strappare una quota di lavoro. In questo senso dobbiamo adottare metodi europei: si può fare ricorso e avere ragione, ma l'opera pubblica deve andare avanti. Abbiamo deciso di attuare il sistema aeroportuale regionale: unire l'aeroporto di Capodichino con quello di Salerno-Costa d'Amalfi, tuttavia in quest'ultimo c'è un piccolo terreno abbandonato e nel momento dell'esproprio il ricorso al Tar è andato a bloccare un lavoro da 200milioni di euro". (Ren)