Campania: Ciaramella (Pd), approvato riconoscimento professioni counselor ed educatori (2)

- La mozione, ha fatto sapere la consigliera campana, parte dalla necessità di dare un riconoscimento formale ad una figura professionale che si distingue e non si sovrappone a quella dello psicoterapeuta, perché si occupa della 'salute sociale' e non di quella mentale, ed è già molto utilizzata per risolvere questioni relazionali sia in ambito familiare che professionale. Una professione, quella di counselor, che ha ricevuto un riconoscimento anche da una sentenza del Consiglio di Stato del 2019 ed è presente negli elenchi del ministero. "Avevamo già avviato un proficuo lavoro di collaborazione con l'assessorato alla Formazione - ha spiegato Ciaramella - e ringrazio l'assessore Marciani per il puntuale inquadramento delle questioni. Mi reputo molto soddisfatta perché, nonostante siamo in chiusura di legislatura, si conferma la grande attenzione per il lavoro e la semplificazione. Rendere chiare e omogenee le norme di riferimento aiuta non solo gli enti ma soprattutto i lavoratori e gli aspiranti professionisti a orientarsi nel mondo del lavoro", ha concluso. (Ren)