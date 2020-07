Imprese: Intesa Sanpaolo rilancia programma per la valorizzazione delle Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’edizione di quest’anno, si legge nel documento, il programma di valorizzazione delle Pmi voluto da Intesa Sanpaolo “rafforza il significato del rapporto banca-impresa, fondamentale per affrontare l’ulteriore crisi generata dall’emergenza Covid-19 ed investire sulla ripartenza, sostenendo liquidità ed investimenti: dalla fase di avvio della pandemia, Intesa Sanpaolo ha erogato alle imprese italiane circa 15 miliardi di euro, sia nell’ambito delle misure del governo che per proprie iniziative di supporto e rilancio dell’economia”. L’iniziativa punta quindi anche a dare evidenza ai segnali di reazione e di volontà di ripartenza di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, attraverso la testimonianza diretta degli imprenditori che parteciperanno ad un roadshow digitale. Tra settembre e novembre, spiega la banca, “Imprese vincenti” attraverserà virtualmente tutta l’Italia in 11 tappe che si focalizzeranno sulle storie delle imprese e dei territori: Torino, Cuneo, Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari, a cui si aggiunge anche una tappa dedicata alle imprese del terzo settore, in un confronto tra mondo profit e non profit nella logica di sostenibilità e della piena valorizzazione dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa. (segue) (Com)