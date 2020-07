Infrastrutture: Salini (Webuild), Genova ha dimostrato che opere pubbliche si possono realizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di Genova ha dimostrato che le opere pubbliche si possono realizzare se si lavora tutti insieme per realizzare un obiettivo utile a tutti. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, durante la quarta edizione del Forum Liguria 2022 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Purtroppo questo non è il modello del nostro paese, in cui ci sono punti di snodo continui e dove tutti assumono decisioni a volte contrastanti con tutto quanto fatto in precedenza: e questo non per tutelare la legalità o realizzare un obiettivo, ma per occupare un potere in termini personali”, ha spiegato, sottolineando un problema di “pensiero inefficace”. Sul tema della ripartenza, Salini ha sottolineato che “le scelte importanti richiedono un pensiero alle spalle: ovviamente semplificare è utile ma senza un progetto concreto in mano i piani non si possono realizzare”. (Ems)