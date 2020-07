Caserta: Zinzi (Lega), su Policlinico bene Università, ora ritornare protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Università Vanvitelli interpreta senza dubbio il sentimento di tutta la comunità casertana che, da anni e ancor di più negli ultimi mesi, ha avvertito in maniera forte l'esigenza del completamento della struttura più importante del nostro territorio, il Policlinico di Caserta”. Lo ha dichiarato il consigliere della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi. “Siamo favorevoli alla svolta intrapresa – ha proseguito Zinzi - ora aspettiamo che l'accordo trovi l'adesione di tutte le parti. Successivamente, il percorso dovrà essere accompagnato da un impegno serio e attento delle istituzioni per far sì che l'opera si completi in tempi certi. Il Policlinico è il simbolo di quella sperequazione tra il territorio casertano e quello salernitano attuata da De Luca e compagni. Con la giusta attenzione, invece, potrà essere l'emblema del rilancio che il nostro territorio attende da anni. Il mio forte impegno va in questa direzione", ha concluso il consigliere.(Ren)