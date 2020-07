Napoli: oggi prefetto al Consiglio territoriale per l’immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattinata il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto, presso la Prefettura, il Consiglio territoriale per l’immigrazione, organo di monitoraggio del fenomeno migratorio a livello locale, preposto alla coesione e alla mediazione sociale nel territorio. Situazione migratoria, flussi, permessi di soggiorno rilasciati nel corso dell’anno, nuove procedure di regolarizzazione e emersione, misure di prevenzione epidemiologica nell’ambito del sistema di accoglienza, progetti attivi in ambito metropolitano finanziati con il fondo Fami 2014/2020, sono stati i temi affrontati da rappresentanti delle istituzioni, associazioni datoriali e dei lavoratori, del privato e del sociale e volontariato, secondo un approccio interistituzionale e multilivello,nell’ottica dell’impulso alla più ampia conoscenza, diffusione e valorizzazione del sistema di governance locale del fenomeno migratorio. In particolare, nel corso dell’incontro, sono state illustrate le procedure di regolarizzazione e emersione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 103 del DL n.34/2020, al fine di facilitare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni pubbliche competenti e gli enti del Terzo Settore, impegnati nell’assistenzaalla popolazione straniera durante le suddette procedure. Ad oggi sono pervenute oltre 10.000 istanze di regolarizzazione e emersione dei rapporti di lavoro. (Ren)