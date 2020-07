Abruzzo: Chieti, al via progetto "Scuole sicure 2020/2021" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un progetto indirizzato soprattutto ai giovani, affinché diventino consapevoli che la droga non deve essere usata. L'obiettivo è rendere tutta la città più sicura ed è per questo che il nostro progetto non riguarderà solo le scuole ma anche la riattivazione di 40 telecamere fisse e 7 sistemi di controllo e archiviazione delle immagini da installare su tutto il territorio che saranno messe a rete e controllate dalla Polizia locale che al contempo farà attività di informazione all'interno delle scuole. Considerata la Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche antidroga, secondo la quale il 25,6 per cento della popolazione studentesca ha assunto almeno una sostanze illegale nell'ultimo anno - evidenzia il sindaco - le iniziative formative, declinate in campagne educative, saranno prevalentemente rivolte agli studenti del biennio degli Istituti secondari di II grado, proprio in virtù della funzione preventiva di tale attività. Le azioni di contrasto, invece, saranno rivolte, prioritariamente, agli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno degli Istituti secondari di II grado, attraverso, principalmente, il ricorso a sistemi di videosorveglianza wireless in cloud, sistema, cioè, che permette di registrare le immagini, inviandole a un sistema di salvataggio dei dati. Le telecamere verranno installate sia nei pressi dell'ingresso delle Scuole che in aree limitrofe già attenzionate dalle forze dell'ordine e saranno collocate nel rispetto delle circolari del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 e in conformità del disciplinare tecnico. Contestualmente, la Polizia Locale effettuerà un servizio settimanale di sorveglianza negli orari di ingresso/uscita degli studenti. Si prevede, altresì, d'intesa con le dirigenze scolastiche, di porre in essere azioni di controllo-antidroga, in collaborazione con altre Forze di Polizia". (Gru)