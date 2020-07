Piemonte: Regione scrive ai Comuni, non usare per la didattica le palestre delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Piemonte, CONI Piemonte e CIP Piemonte hanno inviato oggi una lettera ai Comuni, agli assessorati allo Sport comunali e ai presidenti di province e al sindaco della Città Metropolitana per chiedere di non usare le palestre delle scuole come aule scolastiche ma di individuare soluzioni alternative che non gravino sullo sport delle federazioni e sugli studenti che dovrebbero rinunciare all’educazione fisica. “Sottrarre l’uso delle palestre scolastiche alle federazioni sportive e ai ragazzi che normalmente le usano per allenarsi durante le ore di educazione fisica può essere un problema su cui vogliamo spostare l’attenzione - spiega l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Bisogna sforzarsi di trovare altre soluzioni e bisogna farlo in fretta perché settembre è alle porte”. “Questa per le palestre è una battaglia fondamentale e se la perdiamo abbiamo perso la guerra - afferma Gianfranco Porqueddu, presidente del CONI Piemonte -. Se verranno usate come classi dove andranno ad allenarsi le federazioni sportive? È una situazione molto grave che va risolta”. “Se le ore di educazione fisica e lo sport sono importanti per i ragazzi normodotati, lo sono anche di più per quelli che hanno disabilità - afferma Silvia Bruno, presidente CIP Piemonte -. Speriamo che l’attività sportiva possa riprendere il prima possibile perché abbiamo molti progetti fermi che vogliamo inaugurare”. (Rpi)