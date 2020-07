Campania: Busillo (Anbi), con diga Campolattaro (Bn) la Regione torna a occuparsi di infrastrutture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prendo atto molto positivamente della volontà del presidente Vincenzo De Luca di finanziare le opere acquedottistiche e irrigue sottese all’invaso di Campolattaro in provincia di Benevento, tali da rendere finalmente la risorsa dell’invaso strategica per il Mezzogiorno e per la regione, anche con risorse proprie dell’ente e comunque con una prospettiva di certo impiego della programmazione nazionale e comunitaria 2021 – 2027". Lo ha detto il presidente dell'Anbi Campania Vito Busillo che ha aggiunto: "Va detto che è la prima volta dopo 20 anni che Regione Campania torna in campo nelle infrastrutture acquedottistiche e irrigue con un progetto di tale portata, un segnale di inversione di tendenza verso uno sviluppo centrato sulle risorse ambientali che combacia con quanto come associazione da anni andiamo dicendo”. (Ren)