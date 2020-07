Imprese: Intesa Sanpaolo rilancia programma per la valorizzazione delle Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà dopo l’estate il roadshow di “Imprese vincenti”: il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato 120 aziende in percorsi di valorizzazione e crescita. Stando al relativo comunicato stampa, per la seconda edizione di “Imprese vincenti” lanciata lo scorso gennaio sono state raccolte oltre quattromila autocandidatura di aziende, raddoppiando i numeri dello scorso anno: un segnale importante che testimonia la volontà di molte imprese di puntare sulle proprie capacità distintive per intraprendere un percorso di crescita nonostante le complessità del contesto. L’emergenza Covid-19, prosegue la nota, ha avuto un impatto anche sull’iniziativa il cui piano di attività che avrebbe dovuto partire in primavera è stato posticipato a settembre, ma “i segnali emersi da molte delle imprese autocandidate, capaci di resilienza e di saper impostare strategie per il futuro, rafforzano la convinzione che nei nostri territori esistano esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy che continuano a trainare l’economia e che, soprattutto in questa delicata fase, possono contribuire al rilancio del paese”. (segue) (Com)