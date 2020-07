Imprese: Intesa Sanpaolo rilancia programma per la valorizzazione delle Pmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei partner sono inclusi anche Cerved, che ha contribuito alla creazione del modello di selezione delle imprese vincenti, Microsoft Italia, che accompagnerà le Pmi con formazione e servizi di sostegno tecnologico per accelerare i percorsi di trasformazione digitale, e Tiresia (centro di ricerca per l'innovazione, l'imprenditorialità e la finanza ad impatto sociale della School of management del Politecnico di Milano), che collaborerà con la sua supervisione scientifica allo sviluppo delle iniziative dedicate alle imprese sociali. Infine, Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center accompagneranno con interventi mirati i programmi di sviluppo offerti dal programma. “Con la prima edizione di Imprese vincenti abbiamo contribuito a far emergere tante aziende che hanno i numeri per crescere e hanno dimostrato di saper rispondere alla crisi economica grazie a spirito imprenditoriale, entusiasmo, tenacia e managerialità: oggi, di fronte all’ulteriore severa crisi generata dalla pandemia, dobbiamo continuare a valorizzare i talenti delle aziende eccellenti che si mantengono resilienti e capaci di guardare avanti”, ha commentato Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo. L’attuale mercato, ha aggiunto, presenta segmenti che performano e altri invece in grande difficoltà, è oltremodo necessario per ciascuna impresa mettere a fuoco le proprie potenzialità e indirizzare le proprie energie, anche grazie a Imprese vincenti. “Per noi però tutte le imprese che si stanno impegnando nella ripartenza sono comunque vincenti, dobbiamo accompagnarle verso il rilancio e la crescita: il virus ci sta mostrando che chi ha impostato correttamente la propria strategia imprenditoriale riesce a reagire e a ripartire”, ha concluso. (Com)