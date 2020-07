Cultura: "Approdi d'autore", a Ischia la serata conclusiva della rassegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà il 5 settembre a Forio d’Ischia la serata conclusiva della XVI edizione di “Approdi d’autore” che, come di consueto, vedrà nella dimora isolana dell’editore Piero Graus giungere importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell’arte. Un evento che si svilupperà nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 e che non si è svolto, come tradizione, nel mese di luglio proprio a causa di questa emergenza sanitaria. La kermesse patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Forio d’Ischia, che gode della partnership di Graus Edizioni e di Radio Punto Nuovo, è organizzata dall’associazione “Approdi d’autore”, una realtà che unisce cultura, arte e spettacolo avvicinando i partecipanti al mondo della lettura e dell’editoria e offrendo, al tempo stesso, agli scrittori la possibilità di interagire con i lettori promuovendo le proprie opere. Nel weekend settembrino, sotto il cielo ischitano, nel corso del party saranno premiati i seguenti autori della Graus Edizioni: il professore e scrittore Prisco Bruno, con il suo “Il mistero di Ruth”, la giornalista e scrittrice russa Anna Novikova, per il suo “Marito Seriale”, il medico e scrittore Lucio Sandonper il suo “Cuore di Ragno”, la scrittrice Maria Teresa Cipri per il suo “Uomini”, lo psicologo e scrittore Francesco Testa per il suo “Indelebile come un tatuaggio”, la scrittrice Valeria Genova, per il suo “Specchio riflesso”, il sociologo Carmine Zamprotta, per il suo “La città insensibile”. (segue) (Ren)