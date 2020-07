Campania: De Luca, infrastrutture e banda larga per sviluppo aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo per sviluppo multipolare della Regione Campania, non solo costa ma anche aree interne". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Benevento per verificare l'avanzamento dei lavori della SS212 della Val Fortore. "Per fare questo - ha proseguito De Luca - servono due cose fondamentali: reti infrastrutturali e banda larga. Sono presupposti per uno sviluppo straordinario delle aree interne. In particolare a Benevento abbiamo raggruppamenti industriali straordinari e che si inseriscono in un piano di sviluppo della Regione".(Ren)