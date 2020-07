Economia: presentato oggi rapporto “Liguria 2022”, focus su investimenti, territorio e ripartenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo avuto il coraggio di chiudere un poco prima degli altri, ma ci siamo presi la responsabilità di aprire un attimo prima e la nostra regione è stata un elemento trainante della riapertura del paese, attraverso le linee guida che abbiamo orientato, facendo cambiare posizione al governo grazie all’azione in Conferenza delle Regioni”, ha continuato, aggiungendo che questa edizione del Forum Ambrosetti “segna la ripartenza”. Oggi, ha detto, la classe dirigente del paese è messa alla prova veramente. “Purtroppo se Genova e la Liguria hanno dimostrato di avere imparato la lezione del Covid-19 e aver fatto tesoro delle tragedie precedenti come quella del Morandi che è rimasto aperto, come i cantieri del porto, i terminal e i cantieri minori che sono andati avanti, così non è stato per il resto dell’Italia, quando fai le cose bene sembra quasi che dai fastidio”, ha aggiunto il presidente, Sul nodo di Autostrade per l’Italia, Toti ha ribadito che “serve un’assunzione di responsabilità che, se il Paese non è in grado di assumere, è molto grave”. La Liguria, ha concluso, è bloccata su un piano delle manutenzioni scriteriato che mette a rischio la sicurezza e la tenuta economica e sociale. (Com)