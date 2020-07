Abruzzo: giunta, i provvedimenti adottati oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale, su proposta dell'assessore Piero Fioretti, ha deliberato il calendario scolastico regionale 2020/2021: l'inizio dell'anno scolastico è fissato per il 14 settembre 2020, la conclusione dell'anno scolastico è fissato invece per il giorno 8 giugno 2021 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, e per il giorno 30 giugno 2021 per la scuola dell'infanzia. Su proposta del presidente Marsilio, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in favore della crescita e dell’occupazione, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria del progetto "Garanzia Lavoro". Su proposta dell'assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, infine, è stato trasferito il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione dei danni al patrimonio edilizio all'ufficio speciale per la ricostruzione sisma-2016. (Com)