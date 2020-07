Campania: Amitrano (M5s), proposta Sala irricevibile, gap Nord-Sud va colmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è ultima quanto all'attenzione dello Stato in tutte le sue articolazioni con una spesa media di 10.832 euro per abitante, contro i 14.985 del centronord, secondo i conti pubblici territoriali. Questo significa meno servizi, meno vivibilità e, di fatto, meno diritti. La proposta del sindaco di Milano Sala sugli stipendi più alti al nord non solo è insensata, ma è anche offensiva". Lo ha detto in una nota il deputato Alessandro Amitrano (M5s), secondo il quale "il primo cittadino milanese contribuisce solo ad alimentare un dibattito infarcito di superficialità e pregiudizi di cui, in verità, c'è da essere abbastanza stufi". Amitrano ha concluso: "Siamo proprio noi di M5s ad aver fortemente voluto l'operatività della norma che destina il 34% degli investimenti al sud. Il gap tra nord e sud va colmato, non certo aggravato con proposte irricevibili che strizzano l'occhio al consenso personale che viene anteposto all'interesse nazionale".(Ren)