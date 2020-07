© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, alle ore 18, presso l'Holiday Inn in via Domenico Aulisio al centro direzionale di Napoli, verrà presentata la lista di Udc-Dc che correrà alle prossime elezioni regionali in Campania, a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro. Interverranno fra gli altri il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. Lo ha annunciato una nota del partito. (Ren)