Abruzzo: Teramo, Comune e Università insieme per chiedere la liberazione di Patrik Zaky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quello già esposto da alcune settimane, un nuovo striscione che chiede la liberazione di Patrick Zaky, campeggia sulla facciata della sede municipale di via Carducci. Patrick Zaky fu arrestato al Cairo, al ritorno da Bologna dove frequenta la locale università. 27 anni, difensore dei diritti umani, lo studente egiziano nelle carceri del suo Paese sta vivendo una vicenda simile a quella del 'nostro' Giulio Regeni. Secondo i suoi avvocati, ha subito interrogatori, picchiato ed è stato vittima di minacce e sottoposto a torture. Il comune di Teramo, che all'indomani dell'arresto, aveva già approvato ad ampia maggioranza una mozione di denuncia e dissenso sull'arresto dell'attivista e ricercatore presentata dal gruppo consiliare del Pd, su iniziativa del consigliere Luca Pilotti, unitamente alla UniTe ha inteso raccogliere l'appello rivolto dal rettore dell'Università di Bologna affinché tutti rettori italiani rivolgano una mozione al governo egiziano per la liberazione di Patrick. Per questo, ad esporre lo striscione, sono stati il sindaco Gianguido D'Alberto e il magnifico rettore dell'UniTe, professor Dino Mastrocola. (Gru)