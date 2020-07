Fase 3: Toti, Liguria vuole ripartire, impariamo da tragedie precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liguria si è rimboccata le maniche, ha rispettato le regole e oggi vuole ripartire. Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, durante la quarta edizione del Forum Liguria 2022 organizzato da The European House-Ambrosetti. “Non bisogna necessariamente continuare a vivere nell’estetica dell’emergenza: se il Covid-19 è stato un nemico mortale credo che lo sia altrettanto anche un certo atteggiamento nel combatterlo”, ha detto, elogiando il cosiddetto “modello Liguria” nella gestione dell’emergenza associata alla pandemia. La cosa peggiore, ha aggiunto, sarebbe non aver imparato niente da quanto abbiamo vissuto. “Si tratta di un esame di maturità importante per tutti noi: se da un lato la Liguria ha dimostrato di aver fatto tesoro delle tragedie precedenti come il Ponte di Genova, il cui cantiere è rimasto aperto anche durante la serrata perché non volevamo che la pandemia fermasse la Regione, credo che ancora oggi non si sia colto appieno le opportunità che il momento che stiamo vivendo porta con sé”, ha spiegato Toti, sottolineando che “in quel caso sarebbero state prese decisioni diverse”. (Ems)