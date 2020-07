Sud: Confapi, 23mila cittadini abbandonano la Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andare via – ha aggiunto Marrone – che sia per approdare al nord o all'estero non ha importanza, è ormai la scelta più facile da fare. In questo modo, non solo si creano condizioni di particolare disequilibrio economico, nel nostro Paese, con un nord ricco e capace di attrarre le migliori risorse, e un Sud destinato a sopravvivere tra enormi difficoltà e con il solo livello assistenziale dello Stato, finché ci sarà; ma si pongono le basi anche per un serio problema di ordine pubblico. Dove non c'è occupazione e sviluppo, infatti, allignano e prosperano le mafie", ha concluso il presidente Confapi Napoli. (Ren)