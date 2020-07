Imprese: Leonardo, sarà Atos partner tecnologico per sviluppo del supercomputer di Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo e Atos, prosegue la nota, potranno inoltre collaborare su ulteriori progetti di ricerca legati alla computazione quantistica: il supercomputer di Leonardo sarà il centro nevralgico della sede genovese dei Leonardo Labs, i nuovi laboratori di ricerca e sviluppo corporate dedicati all’innovazione nei settori tradizionali di Leonardo e allo sviluppo di nuove tecnologie per il lungo periodo. I Labs stanno sorgendo in prossimità dei principali siti industriali di Leonardo in Italia e all’estero con l’obiettivo di facilitare anche il trasferimento tecnologico e di massimizzare i benefici per i territori di riferimento, consolidando la collaborazione con le istituzioni locali. La società ha da poco lanciato la selezione di reclutamento internazionale di 68 giovani talenti per i Leonardo Labs che verranno inseriti in sei specifiche aree di ricerca (Artificial intelligence and Autonomous intelligent system, Big data analytics, High performance computing, Electrification of aeronautical platforms, Materials and structures e Quantum technologies) e che faranno parte dei team in fase di costituzione nelle sei sedi dei Labs, presenti, oltre a Genova, nelle aree di Milano, Torino, Roma, Napoli e Taranto. I nuovi laboratori, conclude la nota, consentiranno di alimentare un flusso continuo di talenti per assicurare flessibilità e rinnovamento, sia di capacità sia di competenze professionali, in base a un modello adottato su scala internazionale in cui giovani ricercatori esterni di provenienza internazionale, lavoreranno insieme ad esperti e ricercatori interni alle divisioni di Leonardo. (Com)